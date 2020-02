Bahia de Feira sofre virada inacreditável e cai na Copa do Brasil

O Bahia de Feira foi coadjuvante de um jogo histórico nesta quarta-feira (26), na Vila Capanema, em Curitiba. O Tremendão vencia o Paraná fora de casa até os 46 minutos do 2º tempo, mas tomou a virada por 3x2 e acabou eliminado da Copa do Brasil.

Mesmo sob uma forte chuva na capital paranaense e na casa do adversário, o time baiano mostrou superioridade durante a maior parte do jogo. Abriu o placar aos 15 minutos da etapa final com Leo Porto e aumentou aos 24 com Alex Cazumba, de falta.

O Bahia de Feira, no entanto, despencou de produção nos minutos finais e sofreu o primeiro gol aos 46, com o zagueiro Thales, ex-Vitória e ex-Bahia. Aos 47, o zagueiro Fabrício, também ex-Vitória, empatou.

O empate já seria trágico, pois levaria a decisão para os pênaltis. Mas ficou pior. Aos 54 minutos, o meia Renan Bressan, de falta, fez o terceiro gol do Paraná.

O DA VIRADAAAAAAAAAAA! RENAN BRESSAN, EU TAMBÉM TE AMO. pic.twitter.com/fH3JBA86bb — Paraná Clube (@ParanaClube) February 27, 2020

Com a derrota histórica, o Tremendão perdeu a chance de disputar a terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez. Também desperdiçou uma cota de R$ 1,5 milhão pela participação na próxima eliminatória. O Paraná vai enfrentar o Botafogo.