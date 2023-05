Bahia de Feira vence na estreia da Série D

O Bahia de Feira foi o único entre os clubes baianos que venceu na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Sergipe, por 3x1, na Arena Cajueiro, no sábado (6), e lidera o Grupo 4 do torneio.

O Tremendão saiu atrás no placar ao sofrer um gol marcado por Birungueta, mas reverteu a desvantagem com sobra. Kanela, Pedro e Ronan, de pênalti, anotaram para a equipe de Feira de Santana.

Também integrantes do Grupo 4, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas entrarem em campo neste domingo (7). O time de Riachão do Jacuípe foi derrotado em casa pelo ASA, por 2x1, no estádio Valfredão. Marquinhos marcou os dois gols da equipe alagoana. Robinho fez o do Jacupa.

O Atlético de Alagoinhas foi o único entre os três que estreou fora de casa. No estádio Municipal de Arapiraca, o Carcará perdeu por 1x0 para o Cruzeiro de Alagoas. Wallace assinou o único gol do jogo.