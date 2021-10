Bahia detalha venda de ingresso e acesso à Fonte no retorno da torcida

A torcida do Bahia tem data marcada para matar a saudade e voltar a acompanhar o tricolor no estádio depois de um ano e meio. Na próxima terça-feira (12), o Esquadrão recebe o Palmeiras, às 21h30, na Fonte Nova, no duelo que marca o retorno do público ao estádio.

Dessa forma, o Bahia detalhou como vai ser feita a venda de ingressos para o confronto. Para poder ir à Fonte Nova, o torcedor precisa comprovar que recebeu as duas doses da vacina da covid-19.

O cadastro deve ser feito até 9h de segunda-feira (11), através do site da Fonte Nova, autorizando que a Arena consulte o status vacinal de quem pretende acompanhar a partida.

Após a validação da Fonte Nova junto à prefeitura, os ingressos ficam disponíveis para a compra a partir das 14h de segunda-feira (11). Um email com a liberação para a compra será enviado.

O ingresso será nominal, intransferível e limitado a apenas um CPF. Vale lembrar que como apenas 30% da capacidade da Fonte Nova foi liberada, a carga disponibilizada para a venda vai depender da quantidade de sócios que indicarem interesse em ir ao jogo.

Sócios com acesso garantido têm prioridade para assistir ao jogo no estádio. Além deles, sócios de outras modalidades também precisam realizar um cadastro comprovando a vacinação. Esse deve ser feito até este domingo (10), através do site disponibilizado pelo Bahia.

Confira outros detalhes:

Todos os Sócios Acesso Garantido poderão ir, apesar da capacidade limitada de 30%, devido à obrigatoriedade da vacinação completa por parte do governo. Basta estar em dia, ter tomado as duas doses (ou única) e responder a coleta de dados até este domingo através do site – ou enviar seu comprovante digital pela seção Meus Documentos, no mesmo portal, caso a imunização não tenha sido em Salvador.

Haverá prioridade para os Sócios sem Acesso Garantido na compra de ingresso. Todos precisarão se habilitar em relação à vacinação no site da Arena Fonte Nova até as 9h desta segunda-feira.

Migrou seu plano ou virou um novo associado Acesso Garantido, mas ainda está sem a carteirinha para entrar no estádio? A CAS estará aberta excepcionalmente neste domingo na Fonte Nova, das 9h às 12h, assim como nos dias seguintes, a partir das 10h.