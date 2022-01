Bahia divulga regras para acesso dos torcedores em jogos na Fonte

O Bahia divulgou como vai ser o esquema para a entrada dos torcedores na Fonte Nova durante os jogos do clube. Por conta de um decreto do governo do estado que limita em 3 mil pessoas o total de público nos estádios, o tricolor vai ter que fazer uma espécie de seleção durante as partidas.

De acordo com regulamento divulgado pelo clube, apenas os sócios com acesso garantido vão poder frequentar o estádio enquanto o decreto estiver em vigor. Os sócios precisam entrar no site disponibilizado pelo Esquadrão até 24 horas antes de cada jogo e sinalizar que desejam ir para a partida em questão.

Caso o limite de 3 mil torcedores seja ultrapassado, a escolha dos sócios aptos para ir ao jogo obedecerá os seguintes critérios:

1 – Adimplência e situação vacinal (ao menos 2 doses ou única)

2 – Ineditismo, ou seja, quem tiver ido ao jogo anterior vai para o “final da fila”

3 – Antiguidade, isto é, associações mais antigas levarão vantagem em relação às novas na hipótese de “empate”.

Antes de cada partida, o Bahia vai divulgar uma lista com os nomes dos sócios contemplados. A entrada na Fonte Nova acontecerá pelo setor Sul, em frente ao Dique do Tororó.

A primeira partida em que a medida valerá será o duelo desta quarta-feira (19), contra o Unirb, às 19h15, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O duelo marcará a estreia do Esquadrão como mandante em 2022.