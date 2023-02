Bahia é alvo de protesto da torcida após ser goleado pelo Sport

Um dia depois da goleada humilhante por 6x0 sofrida para o Sport, na Ilha do Retiro, o elenco do Bahia foi recebido com protesto durante o desembarque no aeroporto de Salvador, no início da tarde desta quinta-feira (23).

Torcedores do Bahia se reuniram no local e aguardaram a chegada da delegação, vinda do Recife. Gritos de “time sem vergonha” foram entoados.

Jogadores como Vitor Jacaré, Goulart, Raul Gustavo e Daniel foram cobrados. O técnico Renato Paiva também foi alvo dos protestos. Em alguns momentos o clima ficou tenso. Jacaré chegou a reclamar da abordagem.

Outro que foi buscado pelos torcedores foi o diretor de futebol do tricolor, Cadu Santoro. O gestor ouviu pedidos por contratações. Cercado por policiais, ele apenas escutou o apelo e não respondeu.

A delegação do Bahia foi seguida pela torcida durante o trajeto até a saída do aeroporto. Policiais Militares acompanharam a movimentação.

Essa é a primeira grande crise no Bahia desde que o clube passou a ser gerido pelo Grupo City, em dezembro do ano passado.

O Esquadrão não atravessa um bom momento na temporada. Apesar da classificação antecipada no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste o time venceu apenas um dos cinco jogos que fez e ocupa a lanterna do grupo B.

Além disso, o Esquadrão vem de derrotas acachapantes para o Fortaleza (3x0 na Fonte Nova) e Sport (goleada por 6x0, fora de casa).

Neste domingo (26), o Bahia encara o Itabuna, em Camacã, pela última rodada da primeira fase do estadual. Como já está classificado, o tricolor deve usar o time sub-20 no confronto.

Na sequência a equipe enfrenta o Jacuipense, pela Copa do Brasil, e o Vitória, pelo Nordestão. O clássico Ba-Vi será na Fonte Nova, no dia 5 de março.