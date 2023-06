Bahia é atingida por cerca de 10 mil raios em maio, segundo Climatempo

Cerca de 10 mil raios atingiram a Bahia no mês passado, de acordo com dados do Climatempo que constam na base da Neoenergia Coelba. Esse volume, associado aos fortes ventos, pode representar riscos de segurança à população e ao fornecimento de energia, embora o sistema elétrico conte com para-raios em sua extensão.

Além das descargas atmosféricas, informa a Neoenergia Coelba, a adversidade climática, aliada a rajadas de ventos de maior intensidade e fortes chuvas, aumenta a incidência de objetos e vegetações de grande porte sobre a rede elétrica, bem como obstrui e alaga vias de acessos a bairros e municípios.

Estatísticas e prevenção

Com relação ao risco de acidentes, a probabilidade de alguém morrer atingido por um raio no Brasil é 0,8 por 1 milhão a cada ano, mas pode aumentar para a ordem de 1 para 1.000, dependendo de onde a pessoa estiver e o que estiver fazendo durante uma tempestade.

Por isso, é preciso saber o que fazer e o que evitar quando se escuta um trovão — barulho característico de um raio. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 80% dos casos de morte provocada por raios podem ser evitados se as pessoas souberem como se proteger. Confira as orientações: