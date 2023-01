Bahia é goleado pelo Santos por 4x0 e dá adeus à Copa São Paulo

Fim de linha para o Bahia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Esquadrãozinho foi goleado pelo Santos neste domingo (15), por 4x0, e se despediu da competição. A partida, válida pela 3ª fase, foi disputada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Ivonei (duas vezes), Deivid e Patati marcaram os gols.

Após a eliminação, o tricolor anunciou a saída do técnico Diogo Siston. O técnico havia chegado em março do ano passado para comandar a equipe sub-20. Ele conquistou o Campeonato Baiano sub-20 na temporada 2022.

O duelo contra o Peixe, vice-campeão em 2022, até começou equilibrado. Mas, aos poucos, o Santos foi aumentando a pressão e sufocando o Bahia. Deu certo. Aos 24 minutos, Cadu recuperou a posse no campo de ataque e cruzou na cabeça de Ivonei. A bola ainda beijou o travessão e entrou.

O segundo veio aos 31, em outra blitz perto da área adversária, com Deivid. Três minutos depois, um chutaço de Patati, marcando o 3x0.

O golpe derradeiro veio já no finzinho da partida, e em grande estilo. Aos 48 minutos do segundo tempo, Ivonei deu um chute do campo de defesa, encobriu o goleiro Thiago e assinalou uma pintura.

Contra o Santos, a equipe do time Diogo SIston atuou com: Thiago; Hygor (Cuadrado), Marcello, Nathan e Alex (Kauan); Vitor Muller, Lustosa (Hiago) e Roger (Léo Guerra); Vitinho, Kennedy (Petterson) e Lawan (Rafael).

Agora o time sub-20 do Esquadrão volta suas atenções para as próximas competições da categoria, que serão o Campeonato Baiano e o Brasileiro.

Veja o comunicado do Bahia:

O Esporte Clube Bahia comunica que Diogo Siston não é mais o técnico do sub-20 tricolor.

Campeão da Copa do Brasil da categoria em 2020, contra o próprio Esquadrão, o profissional chegou em março do ano passado e conquistou o Campeonato Baiano sub-20 na temporada 2022.

Neste início de 2023, comandou a equipe azul, vermelha e branca na Copa São Paulo de Juniores.

Agradecemos os serviços prestados e desejamos boa sorte no seus próximos desafios.