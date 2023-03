Bahia e Jacuipense se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Baianão

A disputa pelo título de campeão baiano começa neste domingo, quando Jacuipense e Bahia se enfrentam no primeiro jogo da decisão. O confronto será no estádio Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuípe, às 16h. Por ter feito a melhor campanha, o tricolor tem a vantagem de ser mandante no jogo da volta, dia 2 de abril, na Fonte Nova.

Apesar do objetivo comum de levantar a taça, as duas equipes vivem cenários completamente diferentes. Pelo poderio financeiro e tradição, o Bahia é considerado favorito a ficar com o troféu.

O Esquadrão é o maior vencedor da história do Campeonato Baiano, com 49 conquistas, mas desde 2020 não chegava à final. Além da hegemonia no estado, o clube da capital percorre uma marca: o 50º título estadual. No Brasil, apenas o ABC ocupa tal prateleira, depois de vencer o Campeonato Potiguar 57 vezes.

Fora o número simbólico, de qualquer jeito o título em 2023 será histórico caso o time ganhe, já que se trata do primeiro do clube sob a gestão do Grupo City. O início da parceria com o fundo árabe tem sido de altos e baixos após a eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste. Internamente, faturar o estadual garantirá certa tranquilidade antes do início do Brasileirão., no dia 15 de abril.

O volante Acevedo adverte que os jogadoers precisam errar o mínimo possível para não serem surpreendidos. Contratado nesta temporada, o uruguaio vive a expectativa de disputar a sua primeira final com a camisa tricolor.

“Vai ser uma partida difícil. [...] Creio que é muito importante. Um título a mais para o clube. Vai ser bom para mim e para o grupo por podermos fazer história”, analisa o volante.

Enquanto o Bahia carrega o peso de ser o maior dono de taças, o Jacuipense luta pela sua primeira. Fundado em 1965, o Leão do Sisal foi reativado em 2011 e, desde 2013, participa da elite do estadual.

O clube grená chegou à decisão pela primeira vez no ano passado, mas perdeu o título em casa para o Atlético de Alagoinhas. Agora, a equipe quer usar o mando de campo para construir vantagem na ida.

A missão do Jacupa é também a de manter o bom momento do interior na competição. Todas as finais nos últimos cinco anos tiveram pelo menos um clube de fora da capital e, nas duas edições mais recentes, eles ficaram com o título. Ambas vencidas pelo Atlético.

Se desbancar o Bahia, o Jacuipense repetirá um feito alcançado somente pelo Fluminense de Feira. O Touro é o único time do interior que venceu o tricolor em uma final de Baianão. A conquista aconteceu em 1963, a primeira do time feirense, que foi campeão também em 1969.

Bahia e Jacuipense se enfrentaram duas vezes neste ano, com dois triunfos do tricolor. O primeiro por 1x0, em Riachão do Jacuípe, pela fase classificatória. Na Copa do Brasil, o time da capital goleou por 4x1 e ficou com a vaga na segunda fase. O jogo foi no estádio de Pituaçu, mas teve mando de campo do Leão do Sisal.

Confira as prováveis escalações:

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral e Eudair; Thiaguinho, Jeam e Welder. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, Gabriel Xavier e Marcos Victor; Jacaré, Rezende, Acevedo, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.