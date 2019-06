Bahia é o 6º país que mais gerou empregos em maio deste ano

A Bahia foi um dos estados brasileiros que mais gerou empregos no mês de maio. Com a sexta posição no ranking nacional e líder no nordeste, a primeira capital do país apresentou uma média de 2.540 vagas para todos os setores econômicos do estado.

Os dados, disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram divulgados nesta quinta-feira (27) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O setor que mais empregou gente foi o da Agropecuária, com abertura de 3.733 postos. Também tapresentaram saldos positivos a Construção Civil e a Extrativa Mineral.

Brasil

Já em todo o Brasil, no mês de maio, foram criados 32.140 empregos formais. Se considerarmos o desempenho desde janeiro, o número chega a 351.063 novas vagas de emprego com carteira assinada este ano. Com isso, o estoque de vagas no país é de 38,761 milhões, maior número desde maio de 2016, quando o Caged registrou 38,783 milhões de vínculos empregatícios.

O destaque nacional, assim como o registrado na Bahia, também foi no setor da Agropecuária, responsável pela abertura de 37.373 postos formais em todo o país. O segundo melhor desempenho foi na Construção Civil, com 8.459, seguido de Serviços (2.533), Administração Pública (1.004) e Extrativa Mineral (627).