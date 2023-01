Bahia é o sétimo estado que mais mata pessoas trans, aponta dossiê

A Bahia é o sétimo estado que mais registrou assassinatos de pessoas trans em 2022, com sete vítimas. Os dados são do dossiê anual da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Em números gerais, foram registrados 131 assassinatos em todo o país, valor 8% acima de média de assassinatos (121) desde 2008.

Em números absolutos, Pernambuco foi o estado que mais matou a população trans em 2022, com 13 assassinatos, saindo da 5ª posição para assumir o primeiro lugar. Em seguida vem o estado de São Paulo que caiu da 1ª para a 2ª posição e do Ceará que saiu de 4º para 3º em 2022, com 11 casos cada.

Minas Gerais manteve os 9 casos do ano anterior e o Rio de Janeiro que teve 12 assassinatos em 2021, fechou 2022 com 8. Amazonas teve 8 casos e a Bahia 7. No ano passado, no entanto, a Bahia foi o segundo estado com mais mortes, com 13 casos.

Paraná, Pará e Espírito Santo tiveram 6 assassinatos cada; Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sergipe com 5 casos cada. Seguidos de Alagoas, Paraíba e Maranhão com 4 assassinatos em cada estado e o Rio Grande do Norte com 3.

Houve ainda 2 casos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Distrito Federal. 1 assassinato em Rondônia, no Piauí e em Roraima. Não foram encontrados casos reportados no Acre, em Tocantins (pelo segundo ano consecutivo) e no Amapá.

Histórico da Bahia

A Bahia caiu cinco posições no ranking em comparação a 2021, quando figurou a segunda colocação, com 13 homicídios. Em 2020, o estado teve ainda mais mortes de pessoas trans (19), ficando na terceira posição geral.

Nos anos anteriores a posições também eram altas. Confira histórico completo desde 2017: