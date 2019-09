Bahia e Sport são nordestinos com maior torcida na região

Um tricolor e um rubro-negro são os times do Nordeste com a maior quantidade de torcedores na região, segundo pesquisa publicada pelo Datafolha nesta terça-feira (17). Trata-se de Bahia e Sport: cada um tem 4% da torcida na região, segundo o levantamento. O Vitória vem logo atrás, com 2%. O líder do ranking, contudo, sequer é uma equipe nordestina. Time de maior torcida no país, o Flamengo é dono de 27% dos corações no Nordeste.

Entre os times da terra, também aparecem Santa Cruz, Fortaleza e Ceará com 2% cada. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa realizada pelo instituito foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto deste ano e compõe um levantamento nacional que escutou 2.878 pessoas em 175 municípios brasileiros. Todos os entrevistados são maiores de 16 anos. No Nordeste, foram 700 pesquisas realizadas e todos os nove estados foram contemplados.

Além do líder Flamengo, equipes de outras regiões aparecem com números superiores à dupla Ba-Vi. Todas são do Sudeste: Corinthians (9%), São Paulo (6%), Palmeiras (5%) e Vasco (5%) aparecem em destaque. A seleção brasileira foi apontada como o "time" da preferência de 5% no Nordeste.