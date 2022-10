Bahia e Vila Nova se reecontram na Fonte Nova 15 anos após tragédia

A partida contra o Vila Nova, sábado (23), às 16h30, na Arena Fonte Nova, é decisiva para o Bahia, que pode garantir o retorno à primeira divisão com duas rodadas de antecedência. Para alguns tricolores, um filme deve passar na cabeça. Coincidentemente, o duelo que pode significar o acesso será a reedição do confronto que marcou a maior tragédia da história do clube.

Quase 15 anos após a queda de parte das arquibancadas do anel superior da antiga Fonte Nova - que matou sete torcedores -, Bahia e Vila Nova se reencontrarão em situação semelhante à que o tricolor vivia naquele momento.

No dia 25 de novembro de 2007, os times entraram em campo de olho no acesso da Série C para a Série B. O Esquadrão teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, quando Nonato desperdiçou um pênalti. O empate por 0x0 garantiu a promoção das duas equipes, dando fim ao calvário de dois anos do Bahia no então último escalão do Campeonato Brasileiro. Mas a festa foi ofuscada pela tristeza.

Lance de arquibancada da antiga Fonte Nova cedeu e torcedores caíram (Foto: Antônio Saturnino/Arquivo CORREIO)

Márcia Santos Cruz, Jadson Celestino Araújo Silva, Milena Vasquez Palmeira, Djalma Lima Santos, Anísio Marques Neto, Midiã Andrade Santos e Joselito Lima Júnior caíram pelo vão que se abriu na arquibancada e perderam a vida.

Os torcedores foram homenageados pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo e no museu do clube, inaugurado em junho deste ano, dentro da Arena Fonte Nova.

Depois do acidente, o antigo estádio foi interditado e posteriormente demolido, dando origem ao novo, que sediou partidas da Copa do Mundo de 2014.

Essa será apenas a segunda vez que Bahia e Vila Nova se enfrentam na Fonte depois do acidente. A única partida registrada até aqui foi a derrota do tricolor por 1x0, pela Série B de 2016. No ano passado, o Esquadrão venceu o Tigre por 1x0, em Salvador, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Mas o jogo foi disputado em Pituaçu.

Caminhos distintos

Apesar de terem subido juntos para a Série B em 2007, Bahia e Vila traçaram caminhos distintos desde então. Para os baianos, o rebaixamento em 2021 foi o ponto fora da curva de um clube em ascensão desde o início da ‘era democrática’, iniciada em 2013.

A prova disso é a estabilidade que o tricolor conseguiu na Série B atual. Próximo de confirmar o acesso, o Bahia é único dos 20 clubes que conseguiu se manter dentro do G4 desde a primeira rodada.

Se concretizar o rápido retorno à primeira divisão, o Esquadrão dará um passo importante para a nova etapa que deve ser iniciada em 2023. O clube tem negociação avançada para ser comprado pelo Grupo City e muito provavelmente será gerenciado pelo fundo árabe - falta a aprovação dos sócios. A promessa é de forte investimento para mudar o patamar da equipe no cenário nacional.

O Vila Nova, por outro lado, tem oscilado entre as séries C e B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Em 2020 o Tigre foi o campeão da terceira divisão. Na atual temporada, o time fez um primeiro turno muito ruim e brigou contra o rebaixamento. A volta por cima veio no segundo turno. O clube goiano fez 31 pontos, assim como o Ituano, dono da melhor campanha.