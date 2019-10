Bahia e Vitória empatam na Copa Baiana de Aspirantes

O Ba-Vi da Copa Baiana de Aspirantes não teve vencedor. O clássico disputado na noite de segunda-feira (14), em Pituaçu, terminou empatado em 1x1. O rubro-negro abriu o placar aos 29 minutos do 1º tempo com Thiaguinho. Aos 6 da etapa final, Jonatas anotou para o tricolor e deu números finais ao duelo.

Bahia e Vitória seguem sem vencer na competição. Na estreia do torneio amistoso, o Esquadrão perdeu para o Fluminense de Feira, por 2x1, no Joia da Princesa, e o Leão empatou sem gols com o Jacuipense, no Barradão.

O Fluminense de Feira lidera o torneio com dois triunfos e seis pontos somados. O Bahia de Feira, com quatro pontos, ocupa o segundo lugar. Com dois pontos, o Vitória é o terceiro colocado. O Bahia tem um e aparece em quarto. Ao final da fase classificatória, os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. Olímpia e Jacuipense completam a tabela, em penúltimo e último lugar, respectivamente.

O Bahia volta a entrar em campo no sábado (19), às 15h, contra o Olímpia, no Fazendão. No mesmo dia, às 17h, o Vitória enfrenta o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

O clássico Ba-Vi da Copa Baiana de Aspirantes pode ser visto na íntegra a seguir: