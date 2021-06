Bahia e Vitória empatam sem gols pelo Brasileirão de aspirantes

Bahia e Vitória estrearam com um empate no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (10), os times sub-23 dos dois clubes se enfrentaram no estádio de Pituaçu, mas o clássico terminou sem gols.

Ainda sem treinador efetivo, o time de transição do Bahia foi comandado pelo técnico Eduardo Guadanucci, do sub-20, e teve em campo a mesma base que disputou o Campeonato Baiano.

Já o Vitória, que tem como treinador o ex-jogador Paulo Isidoro, tinha entre os mais "experientes", o goleiro Yuri e o atacante Eron, que já defenderam o time principal.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, a melhor chance foi do Bahia. Gustavo saiu de cara com o goleiro Yuri, mas chutou fraco e perdeu a chance de abrir o placar. Na primeira etapa o tricolor ainda teve outra boa oportunidade na cabeçada de Jeferson Douglas, enquanto o Vitória respondeu no chute forte de Eron, que passou perto.

No segundo tempo o ritmo seguiu morno. O clima só esquentou mesmo aos 33 minutos. Na jogada de ataque do Bahia, tricolores e rubro-negros se desentenderam. Houve troca de empurrões entre os jogadores dos dois times.

Após a confusão, o árbitro expulsou o atacante Marcelo, do Bahia, e o meia Maykon Douglas, do Vitória. Os jogadores Jeferson Douglas, pelo lado tricolor, e Gabriel Gomes, do rubro-negro, que estavam fora de campo, também receberam o cartão vermelho. Com um jogador a menos de cada lado, as equipes seguiram tentando abrir o placar, mas faltou pontaria e o clássico terminou sem gols.

Na próxima rodada do Brasileirão de aspirantes, o Bahia visita a Ponte Preta, na quinta-feira (17), às 15h, em Campinas. Já o Vitória recebe o Avaí, no mesmo dia e horário, no Barradão.

Bahia: Dênis Júnior, Douglas Borel, Wesley, Everson e Mayk; Raniele (Luiz Felipe), Bruno Camilo e Jeferson Douglas (Ramon); Gustavo Brinquedo (Riquelme), Fabrício (Marcelo) e Gustavo (Dodô). Técnico: Eduardo Guadanucci.

Vitória: Yuri, João Victor, Léo Xavier, Marco Antônio e Elivelton; Lucas Silva, Paulo Vitor (João Gabriel), Elionay e Maykon Douglas; Eron (Alisson) e Hítalo. Técnico: Paulo Isidoro.