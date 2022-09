Bahia e Vitória fazem Ba-Vi de amputados nesta sexta-feira

Como parte da Semana da Diversidade e Inclusão, o Shopping da Bahia sedia nesta sexta-feira (23), às 9h, um Ba-Vi de futebol para amputados. O amistoso será realizado na Arena Real Madrid (4º piso). Para o público que quiser assistir, a entrada é gratuita.

Na modalidade, os times disputam partidas de Fut-7 (sete jogadores de cada lado), em quadras com gramas sintéticas. O jogo serve também para as equipes de Bahia e Vitória se prepararem para o Campeonato Brasileiro da modalidade, em novembro, em Fortaleza.

Ao longo desta semana, o Shopping da Bahia promoveu uma série de atividades para celebrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro em todo o país. A programação completa da Semana da Diversidade e Inclusão está disponível no site do shopping.