Bahia e Vitória fecham com novo patrocinador

Bahia e Vitória terão um patrocinador novo nos uniformes quando entrarem em campo no fim de semana. A dupla fechou contrato para exibir a marca do Credcesta, programa que tem os servidores públicos estaduais como beneficiários.

A marca do patrocinador será exibida nas camisas, na região do omoplata (parte superior do tórax). Ainda não há informação dos valores envolvidos.

O acordo será oficializado na sexta-feira (13). A primeira aparição no uniforme rubro-negro está prevista para o jogo contra o Guarani, sábado (14), às 16h30, na Fonte Nova. Um dia depois, o Bahia entra em campo contra o Fortaleza, às 16h, no mesmo estádio.