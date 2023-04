Bahia e Vitória renovam patrocínio com empresa de energia

A empresa de energia Acelen, proprietária da Refinaria de Mataripe, renovou o patrocínio com Bahia e Vitória, por mais um ano, até março de 2024. A parceria já havia ocorrido em 2022, quando o Bahia conquistou o acesso à Série A do Brasileiro, e o Vitória à Série B da mesma competição. O contrato inclui não apenas os times masculinos, mas também os femininos de cada clube.

“Apoiar a ascensão dos clubes e garantir a participação das equipes femininas nas disputas refletiram nosso compromisso de desenvolver e estar onde a Bahia precisava. Agora, é momento de buscar outros desafios e consolidar a posição dos clubes. Estamos orgulhosos das conquistas que trouxeram até aqui “, afirmou o vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen, Marcelo Lyra.

Após ter o time feminino desmobilizado, o Vitória retomou o projeto da categoria em 2022 graças ao patrocínio da Acelen. “A Acelen chegou no Vitória num momento muito difícil, quando o time (masculino) estava na série C do Campeonato Brasileiro. Nos apoiou, permitiu que a gente voltasse com o time feminino e ajudou bastante no masculino, que conseguiu acesso pra série B. Tenho certeza que, com esse novo contrato de parceria, no final do ano, com fé em Deus, estaremos comemorando, junto com a Acelen, a volta à Série A”, afirma Fábio Mota, presidente do clube rubro-negro.

Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, comemorou este ano o 50º título de campeão baiano e vibrou com a renovação do patrocínio. "É uma parceria que já começou com acesso à Série A e títulos em ambas as categorias, tanto no masculino quanto no feminino. Agradecemos a confiança da Acelen, que chegou ao nosso estado para ser a nova empresa de energia do Brasil e vai crescendo junto com a Bahia", afirmou o dirigente tricolor.