Bahia e Vitória são os times que mais driblaram na Série A 2018

A CBF divulgou estatísticas do Brasileirão 2018 e, entre os dados divulgados, chama atenção o protagonismo da dupla Ba-Vi em um quesito: dribles. Os times baianos lideram o ranking.

O Bahia foi o time que mais driblou adversários, com 1.295 fintas ao longo das 38 rodadas, seguido pelo Vitória, com 1.146. Chapecoense (1.130), Grêmio (1.109) e Internacional (1.107) completam o top-5 dos times dribladores.

Nenhum time rabiscou mais o adversário que os tricolores do @ECBahia! Foram mais de 1.200 dribles ao longo das 38 rodadas! ????‍♂️⚽️ #NúmerosDoBrasileirão pic.twitter.com/3bK9zFjz1R — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 de dezembro de 2018

Individualmente, o meia-atacante Zé Rafael, vendido pelo Bahia ao Palmeiras, foi o segundo jogador que mais driblou no campeonato. Ao todo, 251 vezes. Ficou atrás do atacante Everton, do Grêmio, que deu 265 dribles. Rodrygo (Santos, 235), Pedrinho (Corinthians, 214) e Dudu (Palmeiras, também 214) completam o top-5.

O Vitória não aparece na relação dos outros fundamentos. O Bahia tem o volante Gregore, segundo jogador que mais deu passes na competição (1.889), atrás do flamenguista Renê (2.092); e o lateral direito Bruno, terceiro colocado na precisão de cruzamentos. Ele acertou 46% dos que tentou, atrás de Jonathan (Atlético-PR, 52%) e Ramiro (Grêmio, 47%).

Nas outras estatísticas divulgadas pela CBF, o Grêmio foi o time que menos cometeu faltas (538), o goleiro Everson, do Ceará, foi quem fez mais defesas importantes (57), o palmeirense Dudu deu mais assistências (11) o vascaíno Yago Pikachu teve o melhor aproveitamento de chutes a gol, com 50%.