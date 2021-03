A história do clássico entre Bahia e Vitória ganha mais uma página nesta quarta-feira (17). As duas principais forças do estado entram em campo, no estádio de Pituaçu, no segundo Ba-Vi do ano. O jogo vale pelo Campeonato Baiano e terá mando do tricolor, que não tem a Fonte Nova à disposição por causa da reabertura do hospital de campanha na arena. Tricolor vem com o Time de Transição. Leão tem estreias importantes, como o atacante Walter.

Assista ao vivo na transmissão da TV Educadora (TVE).