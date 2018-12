Bahia e Vitória têm perfis opostos de utilização da base; entenda

Necessidade, filosofia, oportunidade ou acaso? Jogadores revelados nas divisões de base são lançados nessas circunstâncias de forma recorrente. Um levantamento feito pelo site Footstats fez um ranking dos times que mais usaram a base na Série A 2018. A dupla Ba-Vi aparece em polos opostos.

Como critério, foram considerados jogadores até 26 anos e com alguma passagem nas categorias inferiores do clube. Os times foram ordenados pela quantidade de minutos que atletas com este perfil jogaram o Brasileirão.

O Santos mantém seu DNA e lidera o ranking. Foram 15 “meninos da Vila” utilizados em 13.944 minutos. O São Paulo usou 16, um a mais, só que por 5.499 minutos. Por isso está no 12º lugar na lista.

Bahia e Vitória estão posicionados em extremos diferentes. O rubro-negro é o terceiro colocado, atrás do Santos e do Botafogo. Foram 14 jogadores utilizados no Leão por 10.915 minutos.

O recordista foi Ramon, em campo por 2.255 num total de 28 partidas. O zagueiro de 23 anos chegou à Toca para a categoria sub-20, em 2014.

Outro caso é o do goleiro João Gabriel, 26 anos. Contratado do Cianorte-PR em julho, ele passou pela base do Leão e por isso se enquadra no perfil do levantamento, embora tenha se profissionalizado pelo Volta Redonda-RJ.

Depois de Ramon, Ronaldo, Lucas Ribeiro, Léo Gomes e Léo Ceará foram os que tiveram mais tempo de jogo. Na sequência: Cedric, José Welison, João Gabriel, Caíque, Bruno Bispo, Luan, Mateus Rodrigues, Eron e Nickson.

Em relação a 2017, são quatro atletas a mais e uma minutagem superior: 10.915 x 8.011 minutos. E mais jogadores terminaram a temporada como titular: Lucas Ribeiro, Léo Gomes e Léo Ceará, além de João Gabriel, contra David e Ramon em 2017.



O tricolor é o 18º, com seis jogadores da base que ficaram em campo por 2.774 minutos; à frente somente do Palmeiras (19º), atual campeão brasileiro, e da Chapecoense. Quem mais jogou foi Ramires, 1.227 minutos distribuídos em 15 partidas. Geovane Itinga atuou só dois minutos no empate por 3x3 com o Botafogo na Fonte Nova.

Além deles, Rodrigo Becão, Marco Antônio, Everson e Júnior Brumado também entraram em campo. Destes, só Marco Antônio nunca havia disputado um jogo de Série A. O que efetivamente mostra que além dele o Bahia só “lançou” este ano Ramires e Geovane Itinga no Brasileirão.

Em 2017, foram nove atletas neste perfil, sendo oito debutantes na Série A: Jean, Juninho Capixaba, Eder, João Paulo, Everson, Júnior Brumado, Douglas e Yuri. O outro foi Feijão, que havia jogado na edição de 2013.

Este ano só Ramires terminou o ano como titular, e no ano passado foram dois: Jean e Juninho Capixaba.