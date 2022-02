Bahia em evidência

Elas são donas de talento nas suas criações e algumas já são conhecidas na Bahia pelo caminho que trilharam na moda. Mas, agora, ganham visibilidade na cena nacional. As marcas Ateliê Mão de Mãe, Meninos Reis, Gefferson Vila Nova, Dendezeiros, Munira, Soul Dila, Santa Resistência e Grão foram abraçadas pelo Nordestesse, um hub criativo idealizado pela jornalista baiana Daniela Falcão que fomenta empreendedores e criativos dos nove estados do Nordeste, com ênfase na estética autoral e no resgate de tradições, saberes e matérias-primas da região.



A grande novidade do momento é que o Magazine Luiza também se juntou à causa e anunciou a chegada do SuperApp Magalu. “O objetivo é fomentar a moda nacional e promover visibilidade e suporte para pequenas marcas, além de oferecer aos consumidores produtos autorais de forma acessível e democrática”, explica Silvia Machado - Diretora Executiva de Moda e Beleza Magalu. As marcas baianas que integram o time do hub criativo ganharam também aparição em revistas importantes de moda nacional, como a Vogue, estrelando suas criações na capa. Conheça um pouco sobre cada uma delas.

Meninos Rei

A marca foi criada em Salvador, em 2015, pelos irmãos Céu e Júnior Rocha e se destaca pelo trabalho com cores, estampas e a ancestralidade que carrega. Nasceu quebrando padrões do vestuário masculino, apostando nos tecidos africanos, com modelagens ousadas. A dupla já levou suas criações para a passarela do SPFW, integrando o Projeto Sankofa, que apoia afroempreen- dedores na moda. E também aparece com grande frequência no guarda-roupa de artistas, a exemplo de Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Lázaro Ramos e Adriane Galisteu. Sem falar que foram capa da última Vogue Brasil. “Percebemos que um novo olhar está sendo despertado para a moda produzida na nossa cidade, o interesse em conhecer nossa história, nosso processo de criação vem sendo algo recorrente em alguns veículos, o que reintera nosso lugar de confirmação no cenário”, comenta Céu Rocha.

Ateliê Mão de Mãe

Ela nasceu na pandemia, mas logo se destacou por conta da originalidade. Com o objetivo de valorizar a riqueza do artesanato e do trabalho colaborativo, deu grande visibilidade ao crochê, com criações que fogem do óbvio e trazem muitas cores. Comandada por Vinicius Santana e Patrick Fortuna, a brand também desfilou no SPFW, integrando o projeto Sankofa e logo caiu nas graças de celebridades como Isis Valverde, Fernanda Paes Leme, Rafa Kaliman, Camilla de Lucas e Pabllo Vittar. A marca também apareceu na capa da Vogue Brasil com suas criações.

Gefferson Vila Nova

O nome do criador, Gefferson Vila Nova, batiza a marca, que já é conhecida na Bahia pelo bom gosto das criações. Gefferson, natural de Buracica, distrito de Teodoro Sampaio, fundou a label em 2013 que sempre se destacou pela essência que carrega da cultura brasileira, resultando em um mix criativo da moda esportiva com a alfaiataria, numa leitura colorida e vibrante, além do design futurista e de vanguarda. A sustentabilidade é uma das bandeiras da marca, que já desfilou na Casa de Criadores e esteve em publicações de grande relevância nacionais como Folha de S.Paulo, Elle e Bazaar. "É complicado gerir um negócio no Brasil estando fora do eixo “tradicional” da moda nacional. Hoje, estar dentro de um projeto como o Nordestesse me traz a abertura para novos mercados através do comércio online, me coloca em outro patamar", reflete o designer.

Dendezeiro

Jovem, inquieta, vibrante, representativa e antenada ao seu tempo e aos temas relevantes da atualidade. Assim é o dna da Dendezeiro, marca agênero criada em 2019, em Salvador, por Hisan Silva e Pedro Batalha. O foco deles é elaborar peças que desconstroem as clássicas definições de tamanho, desenvolvendo itens com modelagem inteligente em que cada pessoa acaba por ajustar com amarrações a melhor forma de vestir. Eles apresentam suas coleções desde o seu início na Casa de Criadores , foi considerada “a maior marca preta do Brasil” pelo site Mundo Negro, e assinaram a primeira colaboração de uma marca de moda brasileira com o Instagram. Hiran enxerga o Nordestesse como um movimento cultural revolucionário. "Durante muito tempo, falar sobre moda esteve preso no sul e Sudeste. O Nordestesse é a possibilidade de colocar uma infinidade de criadores nordestinos no radar", sentencia.

Sillas Filgueira

Modelista conhecida e disputada por diversas marcas em Salvador, Sillas é autodidata e um talento da moda baiana. Lançou sua primeira coleção em 2005 e sempre se destacou por peças de corte e silhueta impecáveis. Consegue criar itens ao mesmo tempo clássicos, mas com toques de sensualidade que valorizam o corpo feminino. Usa somente mão de obra local, valorizando ainda mais sua cidade e as nossas profissionais. Já alcançou destaque em veículos nacionais como Marie Claire e Elle.

Munira

A marca é autoral, acredita no slow fashion e é criada e comandada por pessoas negras. Fundada em 2019, por Dani Munira, tem como bandeira resgatar a autoestima dos pretos brilhantes, se inspirando na potência de comunidades afrolatinas e em simbologias da cultura e da afetividade negra. Entre as criações, se destacam estampas autorais, modelagens inclusivas, sempre com o objetivo de quebrar estereótipos. Já participou de acelerações do Afrolab e da Vale do Dendê.

Santa Resistência

A idealizadora da brand, Mônica Sampaio, é nordestina oriunda do Recôncavo Baiano, mas radicada no Rio de Janeiro. Ela faz parte de uma nova geração de mulheres pretas que estão construindo suas próprias narrativas. Para se ter uma ideia, antes de fundar a label, batizada de Santa Resistência, ela fez parte de um time das primeiras engenheiras eletricistas pretas da Varig, sem falar que trabalhou em muitas multinacionais e também no Exército Brasileiro. A sua marca carrega a bandeira do slow fashion e produz peças eternas, fazendo parte de um processo produtivo, criativo e justo.

Soul Dila

Marca criada em 2008 nasceu primeiro voltada para o público masculino através de suas camisetas divertidas com frases típicas do baianês. Mas, com o seu crescimento, expandiu para as linhas feminina, infantil e até para casa, sempre mantendo o espírito baiano sem perder o bom gosto e qualidade. Hoje possui e-commerce, lojas em Salvador, Feira de Santana, Aracaju e Caraíva. O engajamento com temas ambientais e sociais está presente desde o início com a promoção da venda de camisetas especiais com lucro revertido para instituições como Apae, Projeto Axé ou ONGs cujo objetivo seja trabalhar contra a fome e o desmatamento.