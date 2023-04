Bahia emplaca cinco jogadores na seleção do Baianão; veja

Além do título de campeão baiano, o 50º na história, o Bahia emplacou cinco jogadores na seleção do Campeonato Baiano. A premiação do estadual foi realizada na noite desta segunda-feira (17), na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

O zagueiro Kanu, os volantes Rezende e Acevedo, o meia Cauly e o atacante Biel foram eleitos os melhores das suas posições. O tricolor já havia levado o prêmio de goleiro menos vazado, Marcos Felipe, e de artilheiro, com Everaldo. Junto com Cesinha, do Itabuna, o centroavante foi o maior goleador da competição. Ambos marcaram seis gols.

Vice-campeão, o Jacuipense foi representado na seleção pelo goleiro Jean, o lateral direito Raphinha, além do técnico Jonilson Veloso e do preparador físico Dalton Borges, que faleceu na última semana.

Confira a Seleção do Baianão 2023: