Bahia empresta Douglas Borel e Miqueias para clubes da Série B

Enquanto busca reforços para a Série A, o Bahia também está liberando alguns atletas que estão sem espaço no elenco. O tricolor acertou os empréstimos do volante Miqueias e do lateral direito Douglas Borel para Criciúma e Chapecoense, respectivamente.

Os contratos de empréstimos dos jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta segunda-feira (2).

Douglas Borel começou o ano como titular do Bahia, mas perdeu espaço após a contratação de Cicinho. Com o retorno de André da Seleção Brasileira sub-20, o jogador sumiu até do banco de reservas.

Na Chapecoense, ele disputará a Série B do Brasileirão. O mesmo acontecerá com o volante Miqueias, que atuará por outro time catarinense, o Criciúma.

Esse ano, Miqueias disputou nove jogos com a camisa tricolor. A última vez que ele esteve em campo foi no empate por 1x1 com o Fluminense do Piauí, que decretou a eliminação do Esquadrão na Copa do Nordeste. Na ocasião, o volante jogou improvisado na zaga.