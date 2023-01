Bahia empresta goleiro Matheus Teixeira para clube japonês

Herói do Bahia na conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste, em 2021, o goleiro Matheus Teixeira está de saída do Esquadrão. Ele foi emprestado ao Oita Trinita, do Japão, por uma temporada. Matheus já está no país asiático.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Matheus Teixeira chegou ao Bahia em 2019 para fazer parte do time de transição. Em 2021, ele recebeu as primeiras chances no time principal e teve papel importante na reta final da Copa do Nordeste.

Ao todo, o goleiro disputou 34 jogos pela equipe principal do Bahia. No ano passado, Matheus Teixeira se machucou durante o treino e teve que operar o joelho. Ele passou praticamente toda a temporada em recuperação.

O goleiro tem contrato com o Bahia até o fim de 2024. Com a saída dele, o tricolor conta agora com Marcos Felipe, Mateus Claus, Gabriel Souza e Danilo Fernandes no setor. O último está em processo de recuperação de uma cirurgia no joelho.

Nos próximos dias outro goleiro pode deixar o clube. O Esquadrão negocia o empréstimo de Gabriel Souza ao Portimonense, de Portugal. O clube europeu sinalizou o interesse no jogador.