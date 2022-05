Bahia empresta volante para time que disputa a Série C

Mais um jogador que estava sem espaço no elenco do Bahia vai defender outra equipe no restante da temporada. Nesta quarta-feira (18), o Esquadrão anunciou o empréstimo do volante Luiz Felipe para o Aparecidense, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Bahia, Luiz Felipe ganhou destaque durante o vice-campeonato do tricolor na Copa do Brasil sub-20, em 2020. Ele fez parte do time de transição do Esquadrão e chegou a atuar pela equipe principal.

Esse ano, Luiz Felipe entrou em campo apenas uma vez, no empate entre Bahia e Unirb, em janeiro, pelo Campeonato Baiano. Na ocasião, o tricolor utilizou uma equipe alternativa. Com o fim do time sub-23, o jogador de 21 anos estava apenas treinando no CT Evaristo de Macedo, mas não foi aproveitado pelo técnico Guto Ferreira.

Antes de Luiz Felipe, o Bahia acertou os empréstimos do zagueiros Gustavo Henrique para o Botafogo-SP, e Henrique para o Altos-PI, equipes que também disputam a Série C do Brasileirão.