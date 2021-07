Bahia encaminha a contratação do goleiro Danilo Fernandes

Depois de emprestar o goleiro Douglas ao Juventude, o Bahia já tem encaminhada a reposição para o setor. O tricolor acertou a contratação de Danilo Fernandes, jogador de 33 anos, que pertence ao Internacional. O jogador é esperado em Salvador nas próximas horas para passar por exames e assinar contrato.

O Bahia vinha negociando a contratação de Danilo Fernandes nas últimas semanas. Com contrato com o Inter apenas até o fim do ano, ele acabou sendo liberado pelo colorado, já que estava como terceira opção no time gaúcho, atrás de Daniel e Marcelo Lomba.

A tendência é a de que o jogador chegue ao Bahia por empréstimo até o final da atual temporada. A partir do ano que vem, ele assinará em definitivo com o tricolor. No Bahia, Danilo vai disputar posição com Matheus Teixeira e Mateus Claus.

O Bahia será o quarto clube na carreira de Danilo Fernandes. Formado na base do Corinthians, o goleiro passou pelo Sport antes de chegar ao Inter, em 2016. Por conta de lesões, o jogador acabou perdendo espaço no time gaúcho nas últimas temporadas. Esse ano ele disputou apenas dois jogos.