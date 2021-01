Bahia encaminha contratação do diretor de futebol Lucas Drubscky

A diretoria de futebol do Bahia vai ganhar mais um nome nos próximos dias. O tricolor encaminhou a contratação de Lucas Drubscky para o cargo de diretor de futebol. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Leonardo Boris, da rádio Transamérica de Recife, e confirmada pelo CORREIO.

Lucas estava como diretor executivo do Sport, mas pediu demissão do clube pernambucano nesta quarta-feira (20) e tem acerto com o tricolor.

"O Sport Club do Recife informa que o Executivo de Futebol Lucas Drubscky formalizou sua saída, na noite desta quarta-feira, para seguir com outros compromissos profissionais", disse o Sport em nota publicada nas redes sociais.

Filho do técnico Ricardo Drubscky, Lucas é formado em Direito e possui curso de gestão técnica de futebol. No currículo, ele acumula passagens pelo Cruzeiro e Sport, onde estava desde 2018.

No rubro-negro pernambucano, Lucas Drubscky ocupou o cargo de supervisor de futebol, mas foi promovido ao posto de executivo em 2019, após a saída de Klauss Câmara.

No Bahia, Lucas Drubscky vai ocupar a função que era de Diego Cerri, que não teve o contrato renovado durante a virada do ano. A contratação faz parte da reforma que o Esquadrão vem promovendo no departamento de futebol. Antes dele, o Bahia anunciou a chegada do ex-goleiro Renê Marques como coordenador.