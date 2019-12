Bahia encaminha contratação do meia Daniel, do Fluminense

De olho na próxima temporada, o Bahia encaminhou a primeira contratação para o time principal. Trata-se do meia Daniel, de 23 anos, que este ano defendeu o Fluminense. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo CORREIO.



Formado nas divisões de base do Fluminense, Daniel acumula passagens por Botafogo-SP e Oeste, ambos por empréstimo. Neste ano, ele atuou em 56 jogos e marcou um gol, justamente na vitória sobre o Bahia, por 2x0, no Maracanã, pelo Brasileirão.



Daniel usou as redes sociais na noite de quarta-feira (11) para se despedir do Fluminense, clube com o qual o contrato se encerra no final do mês. A tendência é que ele assine vínculo com o Bahia válido por duas temporadas.



"Hoje me despeço do Fluminense depois de 16 anos. Sou grato ao Fluminense por tudo. Ajudou na minha formação como homem e atleta. Contribuiu para moldar o meu caráter. Minha gratidão a todos os funcionários, comissões técnicas e dirigentes de Xerém".



Daniel chegará ao tricolor para ocupar uma função carente na equipe. Atualmente, o Bahia conta apenas com Marco Antônio como meia armador. Além do prata da casa, o clube tem Régis, que volta após empréstimo ao Corinthians, e negocia a contratação de Arthur Rezende, jogador que defendeu o Guarani na Série B.