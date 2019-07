Bahia encaminha o retorno do lateral-direito João Pedro

O Bahia encaminhou a contratação do lateral direito João Pedro. O jogador pertence ao Porto e, de acordo com apuração do CORREIO, depende apenas de detalhes para defender o tricolor por empréstimo no Campeonato Brasileiro.

Aos 22 anos, João Pedro foi formado na base do Palmeiras, mas ganhou destaque defendendo a Chapecoense. Em 2018, o jogador desembarcou no Fazendão para reforçar o Bahia. Ele fez 16 partidas com a camisa tricolor até ser vendido pelo Palmeiras ao Porto, em junho do ano passado.

No Porto, João Pedro não conseguiu se firmar no time principal e estava atuando na equipe B. O retorno do jogador é um desejo antigo da direção do Bahia. A equipe tentou a contratação no início do ano, mas na ocasião o Porto não liberou o jogador. Para ter o lateral, o Esquadrão superou a concorrência de São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR, que sondaram João Pedro.

No Bahia, João Pedro vai disputar posição com os laterais Nino Paraíba e Ezequiel.