Bahia encaminha renovação de contrato do volante Edson

Em processo de formação de elenco para a temporada 2022, o Bahia encaminhou a renovação do volante Edson. O jogador de 23 anos vai permanecer no tricolor no próximo ano.

De acordo com apuração do CORREIO, o Esquadrão e os representantes do atleta já estão acertados e resta apenas a parte burocrática. Edson chegou a receber ofertas de outras equipes da Série B, mas preferiu seguir no tricolor pela boa relação que tem com o Esquadrão e com o técnico Guto Ferreira. Na equipe desde 2019, quando chegou para o time de transição, o volante disputou 21 jogos pelo Bahia em 2021.

Além de Edson, o tricolor demonstrou interesse na permanência do também volante Raniele. O Bahia segue em negociações com o staff do jogador e com a Jacuipense, clube ao qual Reniele está vinculado.

Oficialmente o Bahia anunciou apenas a contratação do lateral esquerdo Luiz Henrique, que disputou a Série B pelo Londrina, mas pertence ao Juventus-SC. O Esquadrão tem acordos ainda para renovar com o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Rossi.