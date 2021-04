Bahia encaminha venda do atacante Thiago ao New York City

O mercado de atletas do Bahia segue movimentado na temporada 2021. No mesmo dia em que anunciou a contratação do volante Lucas Araújo, do Grêmio, o Esquadrão acertou a venda do atacante Thiago, de 20 anos, formado nas divisões de base do clube.

Thiago foi negociado ao Grupo City, que administra vários clubes ao redor do mundo, entre eles o Manchester City, da Inglaterra. O Bahia ainda não oficializou a venda, mas a recisão contratual do jogador já foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Thiago será cedido ao New York City, franquia americana do Grupo City, e disputará a MLS. De acordo com apuração do CORREIO, o atacante vai assinar contrato de quatro anos com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação gira em torno de R$ 10 milhões. O Esquadrão receberá ainda 20% de uma venda futura caso o jogador seja se transfira para outro time de fora dos Estados Unidos durante o contrato.

Como a MLS possui cláusula de confidencialidade que proíbe a divulgação de valores nas transações, a quantia envolvida na venda não será revelada. O mesmo aconteceu na negociação que levou o volante Gregore ao Inter Miami, após o Campeonato Brasileiro.

Thiago tem 20 anos e chegou ao Bahia em 2019 após passagem pelas categorias de base do Portimonense, de Portugal. O jogador era um dos destaques da equipe sub-20 e chamou a atenção durante a campanha do tricolor na Copa do Brasil da categoria, no ano passado, quando o time baiano foi vice-campeão.

Promovido ao time principal pelo técnico Dado Cavalcanti, ele foi titular na reta final do Brasileirão, atuando em nove partidas e marcando um gol, na vitória sobre o Athletico-PR, por 1x0, na Fonte Nova.

Na atual temporada Thiago chegou a disputar três jogos, mas estava treinando separado do elenco desde que as negociações com o Grupo City foram iniciadas.