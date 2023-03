Bahia encara o Ceará em Pituaçu pelo Brasileirão feminino

O time feminino do Bahia tem mais um compromisso pela Série A1 do Brasileirão. Neste sábado (11), as Mulheres de Aço recebem o Ceará, pela terceira rodada da competição. A partida será no estádio de Pituaçu, às 18h30.

O ingresso para a partida será 1kg de alimento não perecível. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Bahêa, no Youtube. Em casa, o tricolor tenta o primeiro triunfo no Brasileirão. O time vem de derrota para o Cruzeiro, por 3x2, no mesmo Pituaçu. Na estreia, a equipe empatou por 1x1 com o São Paulo.

Contra o Ceará, o Bahia será comandado pelo auxiliar Manoel Alex, já que o técnico Igor Morena está suspenso. Pelo mesmo motivo a volante Lane está fora de ação.

Quem está confirmada no duelo é a atacante Yenny Acuna. A chilena estreou com gol diante do Cruzeiro, mas agora mira o triunfo.

“Infelizmente foi um jogo com derrota. Estrear com gol foi algo muito sonhado por mim, principalmente jogando em outro país e representando o Chile. Jogamos muito bem o segundo tempo e temos que repetir o que jogamos”, afirmou ela.

Apesar do Ceará ser o lanterna do Brasileirão, Yenny quer o Bahia ligado para não ser surpreendido. O alvinegro, aliás, vive fase delicada. O Ceará desmontou o time feminino após o rebaixamento do clube masculino no Brasileirão do ano passado. A equipe estreou sofrendo uma goleada por 14 a 0 contra o Corinthians. Na última rodada, o time perdeu para o São Paulo por 2x0. Em duas partidas foram 16 gols sofridos e nenhum marcado.

“Aqui é bem competitivo. O Campeonato Chileno foi bastante importante para mim, aprendi muito. O Brasileirão é um campeonato onde todos os times são bons, são difíceis de ganhar. Não tem jogo fácil”, analisou.

Confira as relacionadas para a partida:

Goleiras: Lorrana e Maike

Laterais: Ariely, Dan, Dymenor, Mila Santos e Sorriso

Zagueiros: Aila, Letícia, Thayná, Tchula

Meio-campistas: Fabi Ramos, Flavia Pissaia, Jordana, Taba, Vilma, Suellen

Atacantes: Ary, Ellen, Juliana, Miúda, Nathane e Yenny Acuna