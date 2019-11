Bahia encara o Cruzeiro e tenta encerrar jejum no Brasileirão

Talvez nem o mais pessimista dos torcedores do Bahia imaginasse que o tricolor, depois do bom primeiro turno que fez, passaria por um momento de sufoco na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota para o Santos, na rodada anterior, na Vila Belmiro, o time chegou ao terceiro revés seguido, algo inédito na temporada. A última vez que isso havia acontecido foi no ano passado, quando o Esquadrão caiu diante de Grêmio, Flamengo e Paraná, todas pelo Série A.

Mas neste domingo (3) o Bahia tem a chance de sacudir a poeira, dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias diante do Cruzeiro, adversário que encara às 19h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada.

Pontuar é fundamental para o Bahia manter vivo o objetivo de conseguir uma vaga na Copa Libertadores de 2020. O Esquadrão está em 9º lugar, a cinco pontos do Internacional, em sexto. Além de se aproximar do G6, precisa evitar a aproximação de equipes que estão abaixo.

O Cruzeiro, apesar da temporada ruim que faz - luta contra o rebaixamento e iniciou a rodada a apenas dois pontos do Z4 -, venceu três dos últimos quatro jogos e está há sete rodadas sem perder.

O que pode servir de trunfo para o Bahia é que, mesmo com o bom momento que vive, o time mineiro ainda ostenta a quarta pior campanha como mandante. Até aqui, o Cruzeiro venceu apenas cinco dos 14 jogos disputados em casa.

Garoto quer chance

Diante do Cruzeiro, Roger Machado tem missão dupla. Além de fazer o time reencontrar o caminho das vitórias e das boas atuações, o treinador tem que quebrar a cabeça para montar a escalação inicial tricolor.

No único treino realizado antes da partida, os titulares do Bahia ficaram apenas na academia. Certeza mesmo é que a equipe não terá os volantes Gregore e Ronaldo, ambos suspensos.

Com isso, a novidade pode ser a estreia do garoto Edson, do time sub-23. Aos 21 anos, ele vive a expectativa de fazer o primeiro jogo pelo time principal e garante que está preparado caso seja o escolhido ao lado de Flávio, já que Elton se recupera de uma cirurgia no joelho.

“Só Deus sabe o quanto eu espero essa oportunidade. Não é da forma que a gente queria, mas temos que estar preparados para situações como essa. Sabia que isso poderia acontecer e venho trabalhando firme para, se o professor optar por mim, estar bem para ajudar o Bahia a sair com o triunfo lá em Belo Horizonte”, afirmou o volante Edson.