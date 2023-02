Bahia encara o Ferroviário em primeiro jogo como mandante no Nordestão

O Bahia vai dar uma pausa momentânea no Campeonato Baiano. Neste sábado, o compromisso do tricolor será pela Copa do Nordeste. O Esquadrão encara o Ferroviário, na Fonte Nova, pela segunda rodada da primeira fase do torneio regional. A partida terá início às 20h30.

O confronto com os cearenses marcará a estreia do Bahia como mandante no Nordestão. Diante da torcida, o clube baiano buscará uma recuperação. O tricolor estreou com derrota para o Sampaio Corrêa, fora de casa, e ainda não somou pontos. Dos oito times que estão no grupo B, quatro conquistam a classificação para o mata-mata.

Se quiser garantir os três pontos, o Esquadrão precisa entrar em campo ligado. O Ferroviário surpreendeu na primeira rodada e aplicou 3x0 no Ceará, no estádio Presidente Vargas. O Ferrin é o vice-líder do grupo A. O Fortaleza lidera a chave, com seis pontos, mas tem um jogo a mais do que as outras equipes.

Além da estreia em casa na Copa do Nordeste, a partida será a chance para o elenco do Bahia dar uma reposta após as críticas feitas pelo técnico Renato Paiva no triunfo de virada sobre o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. O treinador não escondeu a insatisfação com o desempenho dos seus comandados e usou o individualismo para justificar a atuação ruim.

Um dos artilheiros da equipe na temporada, com três gols, o atacante Biel reconheceu que o Bahia deixou a desejar no último jogo e garantiu que elenco dará a volta por cima.

"Isso é verdade. Ficamos individualistas no meio do jogo, mas a base de recuperar isso aí é na conversa. O Mister conversou conosco e no próximo jogo vamos dar um melhor resultado", disse.

Renato Paiva será forçado a mudar a escalação do Esquadrão. Além do rodízio que vem promovendo desde o início da temporada, o treinador ganhou dois problemas. O volante Rezende e o lateral esquerdo Chávez sofreram lesões musculares e estão fora do confronto.

Para o lugar de Chávez, o mais cotado para ser titular é o garoto Ryan. Ele deixou boa impressão nos jogos em que atuou. Contra o Barcelona, Ryan deu a assistência para o gol de Ricardo Goulart. No meio-campo, Lucas Mugni e Diego Rosa brigam pela vaga de Rezende.

"Vamos arrumar com os que sobram, como arrumamos agora. Ganhamos com Rosa e Mugni. Não vamos criar ideia dos titulares. É verdade que temos repetido mais alguns jogadores. Vou arrumar o meio-campo com os que estão. Rezende não está, mas não vai fazer falta porque não vou me agarrar aos que não estão. Vou usar os que estão aptos para o jogo", explicou o treinador.

Outra mudança no Bahia ocorrerá no ataque. Artilheiro da equipe com três gols - junto com o atacante Biel -, Ricardo Goulart deve começar entre os titulares. Com isso, Everaldo vai para o banco de reservas.

OLHO NELE

No Ferroviário, o Bahia precisa ficar ligado no atacante Ciel. Aos 40 anos, o jogador tem mostrado fôlego. Ele já marcou seis gols em sete partidas na atual temporada. Na estreia contra o Ceará, Ciel marcou dois dos três tentos da sua equipe.

Entre as caras conhecidas no futebol baiano, o Ferroviário conta com os atacantes Hugo Freitas, que foi revelado pelo Bahia, Thiaguinho, campeão baiano com o Atlético de Alagoinhas. Além de Juninho Quixadá e o goleiro Douglas. Ambos ex-Vitória.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Acevedo, Diego Rosa e Daniel; Kayky, Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Ferroviário: Douglas, Wesley, Edgar Silva, Éder Lima, Matheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Thalison; Deysinho, Ciel e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.