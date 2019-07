Bahia encara o Grêmio pela ida das quartas da Copa do Brasil

A espera do torcedor do Bahia para ver o tricolor em campo vai ter fim hoje. Depois de quase um mês sem compromissos - por conta da pausa para a Copa América -, o Esquadrão encara o Grêmio, às 19h15, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.



E o retorno tricolor já vem em grande estilo e decisão. O duelo contra os gremistas é a primeira das duas partidas pelas quartas de final da competição. O jogo da volta está marcado pra o próximo dia 17, também ás 19h15, mas na Fonte Nova.

Para conseguir um bom resultado e trazer a vantagem para Salvador, o goleiro Douglas aposta em uma peça que estará no banco de reservas: Roger Machado. Ídolo do Grêmio, o treinador Bahia foi o último a comandar a equipe antes da chegada de Renato Gaúcho, em 2016. Esse ano, Roger já levou a melhor sobre o Grêmio de Renato quando o Bahia venceu por 1x0, em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.



“Temos uma vantagem. Roger não só treinou, mas também jogou no Sul e sabe como mexe com o torcedor, e o clube em geral, uma decisão. Eu como gaúcho, passei no Grêmio também, sei que se tem uma tensão maior diante de uma competição como essa, o Grêmio é multicampeão da Copa do Brasil, mas temos experiência do lado de cá também”, afirmou. “Sabemos que o Grêmio sempre vai ser forte dentro da sua casa, com o seu torcedor, mas o Bahia está preparado para se mostrar grande e competente”.



Enquanto o Bahia busca fazer história e avançar à semifinal pela primeira vez, o Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil, com cinco títulos. Isso, no entanto, não assusta Douglas, que garante que o tricolor está preparado para a decisão.



“Eu estou preparado para qualquer forma que seja, sabemos que o Grêmio vai querer fazer o resultado em casa. O Grêmio joga ofensivo até fora de casa, já jogamos contra eles este ano na Bahia, e não vai ser dentro de casa que eles vão deixar de ser ofensivos”, disse ele, antes de completar: “somos capazes de sair de Porto Alegre sem sofrer gols, algo que é importante para o jogo de volta”.



Reforços

Contra o Grêmio, Roger Machado vai ter dois reforços. O meia Guerra e o zagueiro Juninho, contratados do Palmeiras, estão à disposição do treinador. Quem está fora é o zagueiro Ernando, vetado com hérnia de disco.