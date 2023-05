Bahia encara o Santos no primeiro dos três confrontos entre ambos

Finalistas da primeira edição da Taça Brasil, em 1959, Bahia e Santos vão escrever mais um capítulo na história do confronto. Dessa vez, será uma trilogia no intervalo de apenas três semanas. O primeiro embate é nesta quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro.

Os dois times se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, medirão forças pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será no dia 17, também na Vila Belmiro, e a volta vai ser disputada na Fonte Nova, dia 31 de maio.

Neste primeiro dos três confrontos, o tricolor tenta manter a boa fase na Série A. O Esquadrão vem de duas vitórias seguidas sobre Vasco, fora de casa, e Coritiba, em Salvador. A equipe inicia a rodada na 9ª colocação, com seis pontos. O Santos é o 14º, com quatro.

O lateral esquerdo Matheus Bahia enxerga o duelo como um bom teste para o elenco conhecer o adversário. “Difícil, porque são duas competições diferentes. Mas a gente vai conhecer o time deles, então vai ser importante. Mas, primeiro, a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Logo após, a gente pensa na Copa do Brasil”.

O tricolor tem um desfalque importante no jogo de hoje: o atacante Jacaré recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Jacaré está consolidado na ala direita no esquema com três zagueiros e é um dos destaques da equipe na temporada.

Cicinho e Ademir disputam a posição. A tendência é que o lateral direito de 34 anos ganhe a vaga e comece a partida entre os titulares.

Outro problema para Renato Paiva é o atacante Everaldo, que sentiu dor na região do púbis. Artilheiro do Bahia na temporada, com 10 gols, o jogador não embarcou com a delegação para Santos. Arthur Sales é o provável substituto e tem Vinícius Mingotti como sombra.

“Os jogadores querem jogar sempre. Vão sempre responder que querem jogar. Hoje podemos usar as análises para entender o rendimento deles, a parte do CK, o GPS. Como gestores nós temos que gerir o elenco. Gerir o elenco sem arriscar queda de desempenho, mas também sem arriscar lesões. [...] Vamos mudar a equipe e o desafio é fazer isso sem perder rendimento e sem ter lesões”, analisou Renato Paiva.

CK é o nome da enzima (creatina quinase) que indica o grau de fadiga muscular de um jogador, o que permite à comissão técnica descansá-lo quando estiver mais suscetível a lesões. O GPS é utilizado para medir a distância corrida nos jogos.

SANTOS

Se Renato Paiva será obrigado a mudar o time, a situação não é diferente no Santos. A começar pelo ataque, com o venezuelano Soteldo machucado e o centroavante Marcos Leonardo com a Seleção Brasileira sub-20 que disputará o Mundial na Argentina.

Bruno Mezenga e o garoto Deivid Washington disputam a posição de referência no ataque. O jogador de 17 anos leva vantagem. Ele terá a companhia de Lucas Braga e do ex-tricolor Mendoza.

No meio-campo, o uruguaio Rodrigo Fernández recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Dodi volta ao time. Na defesa, Joaquim segue fazendo dupla de zaga com Messias. Titular em três das quatro primeiras rodadas, Eduardo Bauermann foi afastado por suspeita de participação em um esquema de manipulação de resultados em apostas esportivas .

Confira as prováveis escalações:

Santos: João Paulo, Nathan, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Lucas Braga. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Cicinho, Yago, Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.