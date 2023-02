Bahia encara o São Paulo em estreia no Brasileirão feminino

O Bahia inicia neste sábado (25) a caminhada na Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino. De volta à elite após conquistar o acesso na temporada passada, as "Mulheres de Aço" estreiam no torneio diante do São Paulo. A partida será em Cotia, às 16h. O duelo não terá transmissão em TV.

No ano em que retorna à Série A1, o Bahia tem como meta principal apagar a imagem deixada em 2021, quando disputou o torneio pela primeira vez. O Esquadrão acabou rebaixado como lanterna, sem vencer uma partida sequer.

O elenco foi reformulado para a atual temporada e ganhou novas atletas. Entre elas a chilena Yeni Acuña, presença constante na seleção do seu país. O técnico Igor Morena foi mantido no comando.

Remanescente do ano passado, a zagueira Thayná acredita que o Bahia montou um grupo forte, em condição de brigar com os adversários. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único. As oito melhores avançam para a segunda fase.

“São grandes jogadoras, boas atletas. Espero que elas consigam jogar bem e nos ajudar nesse campeonato bem importante”, analisou. A zagueira afirmou ainda que o time fez uma boa preparação e está pronto para a estreia.

“Nós fizemos amistosos contra garotos, já que não tivemos times de mulheres disponíveis, e isso fez o time ganhar força, ganhar na questão física. Estamos prontas para buscar fazer um bom campeonato”, finalizou.