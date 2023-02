Bahia encara o Sport em clássico na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste

Em época de Carnaval, a disputa entre baianos e pernambucanos sobre quem faz a maior folia fica mais acirrada. Mas a quarta-feira de cinzas reservou espaço para outra rivalidade. Hoje, Bahia e Sport duelam pela Copa do Nordeste. A partida será na Ilha do Retiro, no Recife, às 21h30.

Para o tricolor, o clássico vale a chance de ficar mais perto da zona de classificação do Nordestão. O Esquadrão não começou bem o torneio. O time sofreu duas derrotas e amargou um empate em casa com o Ferroviário antes de conquistar o primeiro triunfo, na última rodada, contra o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão.

O reflexo do desempenho ruim aparece na tabela de classificação. O Bahia é o vice-lanterna do grupo B, com quatro pontos. O tricolor está a três das equipes que formam o G4. Por isso, uma vitória fora de casa pode colocar a equipe na zona de classificação. Mas além dos três pontos e de secar os concorrentes, o time baiano terá que tirar uma diferença de, pelo menos, três gols, que a distância no saldo para o Ceará, atual 4º colocado.

Voltar do Recife com a vitória não será tarefa fácil. Desde 2010 o Bahia não vence o Sport na condição de visitante. Na Série B daquele ano, Diego Corrêa e Morais anotaram os gols no 2x1 para os baianos na Ilha do Retiro. Daniel Paulista descontou.

De lá para cá, Bahia e Sport se enfrentaram dez vezes entre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Sul-Americana. O domínio do Leão pernambucano é absoluto: sete vitórias e três empates. Desde 2017 o Esquadrão não soma pontos nem marca gols contra o rival na condição de visitante.

Além disso, o Sport está invicto em casa em 2023. O rubro-negro venceu todos os cinco jogos que fez entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano.

“A gente tem que focar agora. É um clássico nordestino, a gente tem que estar concentrado para, no detalhe, sair com o triunfo”, disse o atacante Jacaré, autor de um dos gols sobre o Atlético.

Por falar em Jacaré, o atacante deve seguir no time contra o Sport. Recuperado de dor na coxa, Biel treinou normalmente na última atividade da equipe, mas não tem presença garantida.

Desfalques confirmados mesmo são o zagueiro Kanu, o volante Rezende e o lateral esquerdo Chávez. Todos machucados. Por outro lado, o técnico Renato Paiva pode ter os reforços do lateral André e do meia Cauly. Eles ainda não estrearam pelo Esquadrão na temporada. O primeiro foi campeão sul-americano com a Seleção Sub-20 e está relacionado. Já o meia estava esperando o tempo para completar o esquema vacinal após voltar da Bulgária para o Brasil.

O confronto ainda marcará o reencontro do tricolor com o técnico Enderson Moreira. Hoje no Sport, o treinador dirigiu o clube baiano em parte da Série B do ano passado, mas acabou demitido na reta final da competição.

No elenco, o Sport conta com duas caras conhecidas dos tricolores. O lateral Eduardo e o atacante Kayke já defenderam as cores do Bahia.

Confira as prováveis escalações

Sport: Renan; Deyvson, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni e Daniel; Kayky, Everaldo e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.