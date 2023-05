Bahia encara o Vasco fora de casa em busca do primeiro triunfo na Série A

Com duas derrotas em dois jogos no Brasileirão, o Bahia terá nesta segunda-feira (1º) a missão de somar os seus primeiros pontos. Visita o Vasco, às 20h, em São Januário, no duelo que fecha a 3ª rodada da Série A.

Vencer no Rio de Janeiro é uma necessidade para sair da parte de baixo da tabela. Apenas o tricolor e o América-MG ainda estão zerados em pontuação.

Apesar das derrotas para Red Bull Bragantino e Botafogo, o tricolor chega confiante para enfrentar o Vasco depois de ter goleado o Volta Redonda por 4x0 no meio de semana, pela Copa do Brasil. O time, no entanto, terá que provar no campo que conseguiu ‘virar a chave’.

O Esquadrão tem preocupações no ataque e na defesa. Na frente, a equipe tem apresentado muita dificuldade para colocar a bola na rede. Contra o Botafogo, por exemplo, o Bahia teve 13 finalizações contra cinco do adversário, mas não foi eficaz e saiu de campo derrotado.

Na defesa, Renato Paiva e o seus comandados ainda não encontraram a solidez esperada. Mesmo no esquema com três zagueiros, que vinha fazendo feito nesse aspecto antes do Brasileirão começar. Até aqui, o tricolor tem uma média de dois gols sofridos por partida na Série A. Algo que precisa mudar para o time ser competitivo no torneio.

“Os números contra Bragantino e Botafogo não registram muitas finalizações no gol. Marcos [Felipe] fez poucas defesas contra o Bragantino. Contra o Botafogo eles tiveram uma eficácia de quase 100%. Sei que há uma questão defensiva, acho que está relacionado com a compactação da equipe. Temos que acertar as linhas”, analisou Renato Paiva.

Ele completou: “Obviamente que os adversários também jogam, o nível dos adversários está subindo. Mas o que temos que fazer é isso, acertar nossas linhas. Quase sempre os campeões são as melhores defesas do campeonato. Portanto é isso que temos que trabalhar”.

O Vasco

Bahia e Vasco vivem histórias parecidas, mas com roteiros diferentes. Os dois clubes conquistaram o acesso à Série A no ano passado e foram transformados em SAF. O alvinegro foi comprado pela empresa 777. Mas diferentemente do clube baiano, o Vasco iniciou bem no atual Brasileirão.

A equipe carioca venceu o Atlético-MG fora de casa na estreia e empatou com o Palmeiras na segunda rodada, no Maracanã. Resultados que fazem os vascaínos olharem para o topo da classificação.

Diante da empolgação, a expectativa é de casa cheia em São Januário hoje. Todos os ingressos foram vendidos. A capacidade do estádio é de 22 mil pessoas.

Renato Paiva terá reforços para enfrentar a pressão por resultados e o fator mando de campo do Vasco. O meia Thaciano está recuperado de uma tendinite no quadril e treinou normalmente nas últimas atividades. Quem também está à disposição do treinador é Vinícius Mingotti. O atacante chegou por empréstimo do Athletico-PR e ainda não estreou.

É possível que o time sofra mudanças. Poupado contra o Volta Redonda, Chávez pode voltar à ala esquerda. Já no meio-campo, Daniel pode perder a posição para Yago ou Thaciano. Na defesa, Gabriel Xavier disputa a posição com David Duarte. E o zagueiro Vitor Hugo, que ficou como opção no banco na Copa do Brasil, também briga por um lugar no setor.

Confira as prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair, Andrey e Marlon Gomes; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.