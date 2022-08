Bahia encerra preparação e está pronto para pegar o Ituano; veja escalação

Depois de apenas um treino, o Bahia está pronto para enfrentar o Ituano. A partida será disputada nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Com pouco tempo para ajustar a equipe, o Bahia iniciou o dia com um treino na academia. Logo depois, o elenco foi para o campo onde realizou atividade de força. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Sampaio Corrêa foram liberados para um trabalho regenerativo.

Na segunda parte do treino o técnico Enderson Moreira comandou um tático com o time considerado titular. Lesionado, o zagueiro Luiz Otávio fez tratamento. O meia Marco Antônio treinou normalmente e está disponível

Enderson não deu pistas do time que inicia a partida, mas o Bahia deve ter mudanças. No meio-campo, a tendência é a de que Lucas Mugni entre no lugar de Emerson Santos. Já no ataque, Vitor Jacaré e Matheus Davó surgem como opções.

O Bahia tem ainda pelo menos dois retornos diante do time paulista. Poupado contra o Sampaio Corrêa, o meia Ricardo Goulart está à disposição. Outro que está disponível é o volante Patrick. O camisa 45 se recuperou da lesão que sofreu na coxa.

Uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel (Ricardo Goulart); Igor Torres, Rodallega (Davó) e Jacaré.

Com 40 pontos, o Bahia está na terceira colocação do Brasileirão. O Ituano é o nono, com 30.