Bahia encerra preparação para enfrentar o Barcelona de Ilhéus

Depois de apenas dois dias de preparação, o Bahia está pronto para enfrentar o Barcelona de Ilhéus. A partida será nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio Mário Pessoa, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Na manhã desta terça-feira (31), o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. O técnico Renato Paiva comandou uma atividade tática com foco na posse de bola. Logo depois ele separou duas equipes e aplicou um coletivo em campo reduzido.

Renato Paiva promete mudar o Bahia contra o Barcelona. O treinador tem realizado um rodízio para evitar o desgaste dos jogadores. Nomes como Borel, Mugni e Everaldo podem pintar na equipe titular.

Outro que está à disposição do treinador é o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele está recuperado de lesão e treinou normalmente. Após as atividades, o elenco almoçou no CT e no período da tarde segue viagem para Ilhéus, local da partida.