Bahia enfrenta o Fortaleza no maior teste de qualidade do ano até então

O Bahia vai mergulhar de cabeça na Copa do Nordeste, já que os próximos três compromissos do time serão pela competição regional. O primeiro deles acontece nesta terça-feira (14), contra o Fortaleza, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela terceira rodada.

O Bahia tem uma missão diante dos cearenses: vencer a primeira no Nordestão. O time começou mal o torneio, somou apenas um ponto em dois jogos e está na vice-lanterna do grupo B. Por isso, a partida de hoje ganhou um clima quase de decisão no lado baiano. Tanto que o técnico Renato Paiva poupou todos os titulares e alguns reservas no último compromisso pelo Campeonato Baiano, sábado, contra o Doce Mel, e está focado apenas no regional.

O cenário só reforça a expectativa que o confronto atrai. Únicos times do Nordeste na Série A do Brasileirão, Bahia e Fortaleza duelam pelo posto de principal potência da região no momento. O tricolor cearense detém esse status na atualidade. Com um trabalho mais consolidado dentro e fora de campo, o clube vem de campanhas de destaques em nível nacional e duas participações na Copa Libertadores. Também é o atual campeão do Nordeste.

O Bahia, por outro lado, aposta na capacidade financeira e de gestão do Grupo City para retomar a hegemonia no ano em que retorna à primeira divisão depois de uma temporada na Série B. Daí a importância de somar pontos para não repetir o vexame de 2022, quando não se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste.

“Na verdade, nós temos que olhar mais para o trabalho que temos que fazer. Nós sabemos que é um adversário muito difícil, um confronto direto. Tanto aqui no Nordeste, quanto na Série A. Sabemos que é um adversário muito duro, então vamos fazer o máximo para conseguir esse triunfo e esperamos não só conseguir o triunfo, como também ter bom desempenho dentro de campo. Vencer jogando bem”, afirmou o goleiro Marcos Felipe.

O técnico Renato Paiva ainda não terá força máxima. O zagueiro Kanu e o volante Rezende seguem em tratamento de lesões e dificilmente serão liberados para o jogo. Por outro lado, Gabriel Xavier está recuperado da lesão na coxa e volta a ser opção na zaga - mas não será titular.

No Fortaleza, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não conta com o meia Lucas Crispim, machucado. Ronald, em negociação com o Cuiabá, e Lucas Esteves não viajaram por opção técnica. A novidade é o meia Calebe, recém-contratado do Atlético Mineiro.

O duelo na Fonte Nova marcará o reencontro entre Bahia e Fortaleza depois de quase um ano. A última vez em que as equipes se enfrentaram foi no dia 19 de fevereiro do ano passado, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O Leão venceu por 3x1 no Castelão, na capital cearense.

A última partida em Salvador também terminou com triunfo do time de casa. Foi pelo Brasileirão de 2021, e o Bahia bateu o adversário por 4x2, em Pituaçu, com quatro gols de Rodallega. No histórico geral, o tricolor baiano leva ampla vantagem. Em 55 partidas, venceu 24, perdeu 15 e empatou 16.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chávez; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino; Pikachu, Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.