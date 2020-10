Bahia enfrentará o Melgar, do Peru, na 2ª fase da Sul-Americana

Oito meses após a classificação, o Bahia finalmente conheceu seu adversário na segunda fase da Copa Sul-Americana: será o Melgar, do Peru, definido em sorteio realizado nesta sexta-feira (23) na sede da Conmebol, no Paraguai.

O tricolor fará o jogo de ida em Arequipa e a volta em Salvador. As datas-base das partidas são de 27 a 29 de outubro e de 3 a 5 de novembro. A Conmebol ainda vai detalhar.

Além do adversário, o Esquadrão terá uma preocupação extra: a altitude, sempre temida pelas equipes brasileiras. A cidade de Arequipa está situada 2.300 metros acima do nível do mar. Quem passar para as oitavas de final enfrentará o vencedor do confronto entre o equatoriano Emelec e o argentino Unión. O Vasco é um possível adversário nas quartas de final.





Chaveamento da Copa Sul-Americana

(Foto: Conmebol/Divulgação)

Teoricamente, o Bahia ficou do lado menos complicado do chaveamento. Do outro estão mais tradicionais como São Paulo, Independiente, Vélez Sarsfield, Peñarol, Lanús e Atlético Nacional. Significa dizer que qualquer um desses só pode cruzar o caminho tricolor numa eventual final, que será disputada em jogo único na cidade de Mendoza, na Argentina, em janeiro de 2021.

Na composição da segunda fase, a Copa Sul-Americana soma as 22 equipes classificadas da primeira a outras dez provenientes da Copa Libertadores (os oito terceiros colocados na fase de grupos e as duas melhores equipes eliminadas na fase preliminar). O Bahia avançou depois de eliminar o Nacional-PAR com duas vitórias, por 3x0 na Fonte Nova e 3x1 no Paraguai.

Os outros dois times brasileiros na competição são Vasco e São Paulo. Enquanto o cruzmaltino terá pela frente o Caracas, da Venezuela, a equipe paulista enfrenta o Lanús, da Argentina.

Os confrontos da 2ª fase*:

Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Vasco x Caracas (VEN)

Lanús (ARG) x São Paulo

Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Melgar (PER) x Bahia

Fénix (URU) x Huachipato (CHI)

*Times à direita fazem o jogo de volta em casa.