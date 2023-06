Bahia enfrentará tabu nas quartas da Copa do Brasil; relembre

Dois jogos separam o atual elenco do Bahia de fazer história na Copa do Brasil. O Esquadrão tem a chance de se tornar um dos quatro finalistas pela primeira vez em sua história.

Até aqui, o time já disputou as quartas de final sete vezes, mas nunca conseguiu avançar às semis. Ao derrotar o Santos nos pênaltis, ganhou sua oitava oportunidade de acabar com a sina, em 32 participações no torneio.

O tricolor, aliás, será o único clube nordestino na próxima etapa do mata-mata. Além do Bahia, avançaram América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo - e qualquer um desses pode ser o próximo rival. A definição será em sorteio, que será realizado na próxima terça-feira (6), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 5 e 12 de julho.

Todos os clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil recebem uma premiação de R$ 4,3 milhões. Quem avançar para a semifinal vai garantir mais R$ 9 milhões.

Em três edições, o Bahia foi eliminado por equipes que, no fim, faturaram o título do torneio: Grêmio em 1989, Flamengo em 1990 e Juventude em 1999. A mais recente tentativa de alcançar a semi foi em 2019, mais uma vez diante do Imortal. Mas, depois de um empate em 1x1 em Porto Alegre, o tricolor viu o sonho ir por água abaixo ao ser derrotado na Arena Fonte Nova por 1x0.

Veja as melhores participações do Bahia na Copa do Brasil:

1989

Campeão brasileiro de 1988 (que só terminou em 1989), o Bahia chegava às quartas de final logo na primeira edição da Copa do Brasil. Depois de passar pelo Confiança e Cruzeiro, o Esquadrão teria pela frente o Grêmio. Mas o sonho de mais um título nacional acabava ali.

Foram duas derrotas para os gaúchos: 2x0 na Fonte Nova, gols de Cuca e Kita, e 1x0, marcado por Edinho, no Olímpico Monumental. Na sequência, o Importal passou pelo Flamengo e foi campeão em cima do Sport.

1990

No ano seguinte, o Bahia se colocou, mais uma vez, entre as oito melhores equipes do torneio. Para chegar até as quartas, o Esquadrão eliminou Sergipe, na primeira fase, e o Botafogo, nas oitavas. Na sequência, teria mais um rival carioca pela frente: o Flamengo.

O jogo de ida foi disputado no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e terminou empatado em 1x1 - Zinho abriu o placar para o rubro-negro e Luís Fernando Flores deixou tudo igual para o tricolor. Mas, na volta, o Fla contou com gol de Ailton para assegurar a vitória por 1x0 e a vaga na semi. Depois, o time carioca passou por Náutico e faturou o título sobre o Goiás.

1999

O Bahia demorou um pouco para chegar novamente às quartas. O retorno à etapa só veio em 1999, depois de passar por Botafogo-SP, Atlético-MG e Coritiba. Mas, de novo, a campanha encerrava ali. O 'vilão' da vez foi o Juventude, após dois duelos que terminaram empatados em 2x2.

No Alfredo Jaconi, Ueslei marcou o primeiro para o tricolor, mas Mabília empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Mário Tilico virou o jogo para o time da casa e Ueslei, no fim, deixou tudo igual.

Na Fonte Nova, o placar se repetiu. O visitante saiu na frente, com Capone, e o Esquadrão deixou tudo igual em cobrança de falta com Ueslei. Vinícius virou, aos 34 minutos do segundo tempo. Mas, dois minutos depois, Mário Tilico fez o 2x2. A decisão da vaga foi para os pênaltis, e o Juventude se deu melhor: 4x1. Em seguida, o Ju eliminou o Internacional, e foi o campeão sobre o Botafogo.

2002

Três anos depois, mais uma tentativa. O Bahia retornava às quartas depois de superar Corintians de Caicó, América-RN e Portuguesa. O rival seguinte era o Atlético-MG. O Galo venceu a ida por 2x1, no Mineirão, com gols de Rodrigo Beckham e Kim - Robgol descontou para o tricolor.

Na volta, na Fonte Nova, foi a vez do Esquadrão ganhar. Marcelo Souza abriu o placar para o anfitrião, Guilherme empatou e, um minuto depois, Sérgio Alves recolocou o Bahia à frente. Ainda no primeiro tempo, Marques fez o 2x2. Na etapa final, Rubens Júnior virou para o Atlético-MG, Robgol, de pênalti, fez o 3x3 e Sérgio Alves fechou o placar: triunfo por 4x3. Mas não foi o suficiente, e o tricolor foi eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa.

O Galo, porém, caiu na semi para o Brasiliense. O campeão daquela edição foi o Corinthians.

2012

O Bahia voltaria a ficar entre as oito melhores equipes da Copa do Brasil apenas 10 anos depois, em 2012. Para isso, passou por Auto Esporte, Remo e Portuguesa. Mas, de novo, sucumbiu para o Grêmio. E, assim como foi em 1989, perdeu as duas partidas.

No primeiro duelo, em Pituaçu, o tricolor até saiu na frente, com Júnior, mas Fernando e Naldo asseguraram a virada por 2x1. Na volta, no Olímpico, Miralles e Marcelo Moreno marcaram e garantiram mais uma vitória, dessa vez por 2x0. Dessa vez, o Grêmio parou na semi: foi eliminado pelo Palmeiras, que se tornaria o campeão.

2018

Em 2018, o Bahia entrou diretamente nas oitavas de final e, de cara, eliminou o Vasco. Na sequência, teria pela frente o Palmeiras. O primeiro jogo, na Arena Fonte Nova, terminou empatado em 0x0. Mas, na volta, Dudu marcou aos 28 minutos do segundo tempo e classificou o Alviverde. O clube paulista foi eliminado logo na sequência, pelo Cruzeiro, vencedor daquela edição.

2019

A mais recente participação do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil havia sido em 2019. Naquela edição, o tricolor passou por Rio Branco-AC, Santa Cruz de Natal, CRB, Londrina e São Paulo, até chegar o Grêmio. O jogo de ida foi disputado em Porto Alegre. Everton sofreu e converteu pênalti para os donos da casa no fim do primeiro tempo, mas Gilberto deixou tudo igual no início da etapa final.

Com o empate em 1x1, o Esquadrão precisava apenas de um triunfo simples na Fonte Nova para avançar. Mas quem ficou com a vaga foi o time gaúcho, graças a um golaço de Alisson. O Grêmio, porém, foi eliminado pelo Athletico-PR na semi.