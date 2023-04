Bahia entra na rota de livro que reúne fotos de poetas do risco

Pesquisador do grafite, o escritor baiano José Francisco Paranaguá Guimarães lança hoje (18), às 19h, no Goethe Institut, o livro Diálogos com a Cidade: o que Dizem os Poetas do Spray! (Pinaúna).

A obra bilíngue (inglês e português) reúne cerca de 600 fotografias, sobretudo através de autores anônimos ou desconhecidos que se manifestam por meio de um rabisco ou colagem em qualquer lugar do mundo. O livro traz um mosaico, com registros da cena cena urbana em várias cidades do país e pelo mundo.

Na Bahia, o autor fotografou em Salvador, Feira de Santana e Cachoeira, mas também fez registros em São Paulo, Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande, Porto Alegre, Maceió, Recife, Belo Horizonte e de outros países, como: Roma, na Itália, e Paris, Marselha e Estrasburgo, na França.

Segundo Paranaguá, trata-se de uma forma de observar as estéticas, geometrias e vasta comunicação com o uso de símbolos e sinais. A obra promove um momento de imersão diante de algumas frases que certamente já cruzaram o nosso caminho, mas pouca ou nenhuma atenção recebeu.

"É sobre o envolvimento com vagar sobre cada página com degustar nas inimagináveis formas de comunicação urbana espalhadas pelo Brasil e pelo mundo", cita o autor, que é também autor do livro A Arte na Rua - Resgates de Intervenções Artísticas Urbanas em Salvador lançado em 2017.

Serviço - Diálogos com a Cidade: o que Dizem os Poetas do Spray (ed Pinaúna, 364 páginas, R$ 60) | lançamento nesta terça (18). 19h, no Goethe - Institut Salvador, na Vitória