Bahia envia profissionais de saúde para atuar no socorro aos indígenas da reserva Yanomami

A Bahia anunciou nesta quinta-feira (2) que também vai enviar profissionais de saúde para reforçar o atendimento à população indígena Yanomami em Boa Vista, Roraima, que vive situação de crise humanitária. Profissionais de saúde de todo país estão sendo mobilizados para prestar apoio na região.

“Estaremos juntos nessa missão para levar saúde para quem mais precisa. Para isso, disponibilizaremos profissionais e todo o aparato necessário para garantir a dignidade dessas pessoas que têm sido tratadas de forma desumana”, disse a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana.

Um dos profissionais a integrar a equipe é o médico baiano Ricardo Gouveia, que tem vasta experiência em missões humanitárias e em atendimentos em condições extremas.

"Já tive a honra de atuar em algumas missões indígenas, que são missões completamente diferentes das de resgates em grandes desastres, por exemplo. Dessa vez, seguimos para o território Yanomami para ajudar essa população que tem sofrido com a desnutrição e doenças como a malária. Vai ser a segunda equipe da Força Nacional do SUS que vai prestar assistência não só na Casa de Apoio a Saúde Indígena, em Boa Vista, onde foi montado um hospital de campanha para atendimento dos pacientes mais graves, como também nas aldeias. É uma questão muito humanitária de dar socorro à aquelas pessoas que estão passando por grandes dificuldades”, relata ele, que é especialista em gestão de emergência, participou da criação da Força Nacional do SUS, em 2011, e já atuou em grandes missões de resgate, como a que foi mobilizada para socorrer as vítimas do incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e na assistência aos feridos vítimas das chuvas que atingiram o extremo sul da Bahia no final de 2021.

As equipes contarão ainda com o reforço do coordenador médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Itabuna, Walbert Alcoforado. Os profissionais embarcam para Boa Vista na próxima sexta-feira (3), e devem permanecer no local até o dia 17 de fevereiro.