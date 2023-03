Bahia está pronto para decisão contra o Itabuna; veja possível escalação

O Bahia está pronto para mais uma decisão na atual temporada. O tricolor finalizou a preparação para o confronto com o Itabuna, pela semifinal do Campeonato Baiano. A partida será neste sábado (18), às 16h, na Fonte Nova.

Sob pressão, o técnico Renato Paiva aproveitou a véspera do jogo para comandar um treino tático com foco nas jogadas ofensivas e defensivas. O tricolor não contará com o volante Yago e o atacante Arthur Sales, que não estão inscritos no Campeonato Baiano.

Uma provável escalação do tricolor tem: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Chávez); Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Everaldo e Biel.

Como perdeu o jogo de ida por 1x0, em Camacan, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar direto para a final. Triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. O Itabuna tem a vantagem do empate.

Quem se classificar enfrentará na final o vencedor de Jacuipense e Juazeirense, que se enfrentam na outra semifinal. O Jacupa abriu vantagem ao vencer o jogo de ida por 1x0, em Juazeiro.