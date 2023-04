Bahia está pronto para decisão na Copa do Brasil; veja provável escalação

O Bahia está pronto para mais uma decisão na Copa do Brasil. Na manhã desta quarta-feira (26), o tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Volta Redonda, pelo segundo jogo da terceira fase. A partida será nesta quinta-feira (27), às 19h, na Fonte Nova.

Depois de um trabalho focado na troca de passes, Renato Paiva montou o time titular e fez os últimos ajustes na equipe. O tricolor tem o retorno do zagueiro Kanu. Vitor Hugo treinou normalmente e também deve ser relacionado.

Por outro lado, Thaciano (machucado) e Vinicius Mingotti estão fora de ação. Eles já atuaram na Copa do Brasil deste ano por Grêmio e Operário, respectivamente, e não podem defender o tricolor. A provável escalação do Bahia diante do Volta Redonda tem:

Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago, Cauly e Chávez; Biel (Ademir) e Everaldo.

Como venceu o jogo de ida por 2x1, no Rio de Janeiro, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Derrota tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.