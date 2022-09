Bahia está pronto para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação

O Bahia está pronto para enfrentar a Chapecoense. A partida está marcada para esta sexta-feira (30), às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela 32º rodada da Série B. Nesta quinta-feira (29), o Esquadrão realizou o último treino antes do duelo.

Na cidade catarinense, o técnico Enderson Moreira promoveu um coletivo tático no qual montou o time titular e fez os últimos ajustes. O treinador não divulgou a escalação, mas o Bahia tem pelo menos uma mudança. Recuperado de lesão, Luiz Otávio volta a formar a zaga com Ignácio.

No meio-campo, Ricardo Goulart segue entre os titulares já que Daniel, machucado, nem viajou com a delegação. Não será surpresa se Enderson também promover mudanças nas laterais e ataque. Marco Antônio, que foi titular no empate por 2x2 com o Operário, não tem vaga garantida.

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Marcinho (André), Ignácio, Luiz Otávio e Rezende; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Jacaré, Matheus Davó e Copete.

Com 52 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. A sete jogos do fim do Brasileirão, o Esquadrão tem situação confortável na luta pelo acesso, mas não vence há três jogos e o jejum preocupa os tricolores.