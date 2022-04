Bahia está pronto para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

Depois de três semanas livres apenas para treinos, o Bahia finalizou a preparação para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (8), o tricolor encara o Cruzeiro, às 21h30, na Fonte Nova.

No palco da partida, o técnico Guto Ferreira comandou o último trabalho antes do duelo, na tarde desta quinta-feira (7). Em campo, o treinador montou o time que vai iniciar a partida e fez uma atividade com foco nos lances de bola parada, escanteios, faltas e laterais.

O trabalho contou com a presença do atacante Matheus Davó. Contratado junto ao Corinthians, o jogador já está regularizado e pode estrear pelo Esquadrão diante do Cruzeiro. Outro que está integrado ao elenco é à disposição de Guto é o volante Emerson Santos, que chega após defender o Botafogo-SP no Campeonato Paulista.

Além da dupla, estão disponíveis para estrear também o goleiro César, o zagueiro Didi e o atacante Vitor Jacaré, todos contratados para a disputa da Série B. Os atletas, no entanto, deve ficar como opção no banco.

Apesar de Guto Ferreira não ter divulgado a escalação inicial do Bahia, a tendência é a de que o tricolor tenha um time muito próximo do que venceu o Sergipe, pela última rodada da Copa do Nordeste. Assim, o Esquadrão deve ser formado por:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio

No fim do trabalho alguns jogadores aproveitaram para aprimorar as cobranças de falta.